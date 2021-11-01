هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن زلزالا شدته 5.2 درجة هز المباني في العاصمة طوكيو يوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) لكن لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.

وأضافت أن مركز الزلزال في إيباراكي شمالي طوكيو ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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