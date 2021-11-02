تحالف ضخم بين شركة سيجا و مايكروسوفت في مجال الألعاب السحابية

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شعار سيجا في معرض طوكيو للألعاب عام 2016 في تشيبا، شرق طوكيو، اليابان، 15 سبتمبر/ أيلول 2016. كيم كيونغ هون/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة سيجا اليوم الاثنين إنها تستكشف تحالفًا استراتيجيًا مع شركة مايكروسوفت لتطوير ألعاب ذات ميزانية كبيرة باستخدام تقنية الألعاب السحابية الخاصة بصانع إكس بوكس، مما أدى إلى توقع أن هذه الخطوة قد تشير إلى ارتباط أعمق.

وقالت شركة سيجا التي تتخذ من طوكيو مقراً لها إنها تستكشف إمكانية صنع ألعاب ذات وصول عالمي عبر منصة Azure السحابية من مايكروسوفت. دون تقديم المزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كانت الصفقة تشمل ألعاب حصرية أو استثمار رأسمالي.

وتتوفر مبادرة الألعاب السحابية الرئيسية الخاصة بشركة مايكروسوفت عبر Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك عبر المنصات تتميز بألعاب سيجا مثل سلسلة Yakuza الناجحة.

وتنهي الألعاب السحابية الحاجة إلى العتاد الضخم. ولكن تتطلب اتصالاً سريعًا بالإنترنت. وتحاول عملاقة البرمجيات دخول هذا القطاع الناشئ بقوة.

وقفز سهم سيجا 6٪ في التعاملات الصباحية.

ينظر إلى إكس بوكس على نطاق واسع على أنه متأخر في معركة منصات الألعاب بالمقارنة مع بلاي ستيشن من سوني.

وقالت سيجا: من خلال العمل مع مايكروسوفت لتوقع مثل هذه الاتجاهات مع تسارعها أكثر في المستقبل، فإن الهدف هو تحسين عمليات التطوير ومواصلة تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات Azure السحابية.

وترددت شائعات عن محاولة مايكروسوفت شراء شركة سيجا المالكة للعبة سونيك القنفذ منذ عقود. ولا تزال اليابان، ثالث أكبر سوق للألعاب في العالم والمبدع الرئيسي في هذه الصناعة، نقطة ضعف لشركة ريدموند بواشنطن.

ولدى الشركتان تاريخ طويل من الشراكة مع إعلان يوم الاثنين الذي يأتي بعد سلسلة من الإصدارات الأخيرة التي نالت استحسان النقاد من سيجا بما في ذلك سلسلة Persona و Total War.

وأشارت سيجا، التي تخلت عن منصتها للألعاب Dreamcast بعد سلسلة من الإخفاقات، إلى طموحاتها لتوسيع جاذبية ألعابها للفيديو.

وتذكر سيجا كيف سهلت 5G الاستمتاع بالمحتوى عند الطلب. ويظهر هذا التحالف أن شركة الألعاب تدرك بوضوح أن بث الألعاب هو المستقبل. لذلك، فهي تستكشف موارد التطوير من الجيل التالي في بيئة قائمة على السحابة.