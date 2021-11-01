بوينج تسلم اليابان أول طائرة من طراز كيه سي-46إيه لإعادة التزود بالوقود

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت شركة بوينج يوم الأحد إنها سلمت اليابان أول طائرة من طراز كيه سي-46إيه في أول عملية تسليم لتلك الطائرة التي تقوم بإعادة التزويد بالوقود في الجو إلى عميل خارج الولايات المتحدة في الوقت الذي دفعت فيه التوترات المتزايدة مع الصين اليابان إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

وتسلمت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الطائرة بموجب عقد تم توقيعه لأول مرة عام 2017. ووصفت بوينج في بيان هذه العملية بأنها "حدث مهم" للتعاون بين الولايات المتحدة واليابان في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتصف شركة بيونج الطائرة بأنها أحدث طائرة لإعادة التزود بالوقود وبأنها مزودة بأجهزة استشعار متطورة وقادرة على نقل البضائع والركاب أثناء تزويد الطائرات الأخرى بالوقود.

وتأتي عملية التسليم في وقت يسوده التوتر بالنسبة لليابان مع تطلعها للتصدي للنفوذ العسكري الصيني في آسيا.

وتعهد الحزب الحاكم في البلاد -الذي تحدى التوقعات بالحفاظ على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد- بمضاعفة الإنفاق الدفاعي مع تزايد الشعور العام بالقلق تجاه الصين.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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