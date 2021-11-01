أسهم اليابان تصعد بدعم فوز كيشيدا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - بلغت أسعار الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في شهر يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات استقرار الحكومة والمزيد من التحفيز المالي بعد أن فاز الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

وحقق المؤشر نيكي أكبر مكاسبه في أكثر من أربعة أشهر بزيادة 2.61 بالمئة إلى 29647 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 2044.72 نقطة.

احتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بزعامة كيشيدا بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات برلمانية أجريت يوم الأحد، ومن المتوقع أن يطرح ميزانية إضافية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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