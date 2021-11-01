أسهم أوروبا تستهل نوفمبر ببلوغ مرتفعات جديدة

أخبار اليابان





(رويترز) - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية يوم الاثنين، لتستهل نوفمبر تشرين الثاني بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس آب.

وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين.

وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8 بالمئة، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة فحسب.

وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني اثنين بالمئة بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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