كوريا الجنوبية تبدأ ”التعايش مع كوفيد-19“ بتخفيف القيود واستخدام وثائق التطعيم

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سول (رويترز) - طبقت السلطات في كوريا الجنوبية يوم الاثنين قواعد جديدة بهدف انتقال المواطنين إلى حالة ”التعايش مع كوفيد-19“ من بينها تخفيف سلسلة من القيود وإبراز وثائق التطعيم في الأماكن الأكثر خطورة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات البخار والحانات.

ويأتي هذا التحول في السياسات بعد حصول أكثر من 75 في المئة من سكان البلاد على التطعيم الكامل. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من القواعد الجديدة لمدة شهر بجانب خطط لإلغاء جميع القيود بحلول فبراير شباط.

وقال وزير الصحة كوون ديوك تشيول في اجتماع بشأن كوفيد-19 لوكالات كورية جنوبية ”طريق العودة إلى الحياة اليومية الذي نبدأ الخطوة الأولى عليه اليوم هو طريق لم نسلكه من قبل“.

وطالب السكان بالاستمرار في استخدام الكمامات والتهوية المستمرة للغرف وإجراء الفحص في حالة ظهور الأعراض مشيرا إلى أنه ما زالت هناك مخاوف من ظهور إصابات جديدة بسبب عوامل الخطر مثل الأشخاص غير المطعمين ونقص المناعة في المستقبل لدى المطعمين واحتفالات نهاية السنة.

ولم تطبق كوريا الجنوبية إغلاقا عاما في أي وقت، لكنها تكافح موجة رابعة من الإصابات منذ يوليو تموز عندما فرضت الحكومة قيودا أشد على التجمعات وطبقت قيود التباعد الاجتماعي.

وسجلت كوريا الجنوبية 1686 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 366386 إصابة بجانب 2858 وفاة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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