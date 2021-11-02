سوق الأسهم الأوروبية تبدأ نوفمبر عند مستويات قياسية جديدة بدعم من مكاسب للبنوك

أخبار اليابان





(رويترز) - سجلت سوق الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين مستهلة نوفمبر تشرين الثاني بزخم قوي بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الشركات في حين عززت قفزة في أسهم البنوك أسواق منطقة اليورو.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة متجاوزا مستواه القياسي السابق الذي سجله في منتصف أغسطس آب مع تلقي المعنويات العالمية لدعم أيضا من دفعة بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين.

وقفز مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 2.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عامين مع إبقاء المستثمرين على رهاناتهم لزيادتين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام القادم.

وارتفع المؤشران الإيطالي والإسباني المثقلان بأسهم البنوك 1.4 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب في حين صعد كل من المؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي حوالي واحد بالمئة.

وسجل المؤشر ستوكس 600 في أكتوبر تشرين الأول أفضل أداء في سبعة أشهر مع صعوده 4.6 بالمئة. وينتظر‭ ‬المستثمرون تحديثات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي من المتوقع أن يقلص مشتريات السندات. ومن المرجح أيضا أن يجري بنك انجلترا المركزي والبنك المركزي الاسترالي تعديلات في السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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