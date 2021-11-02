اليابان تقصر فترة الحجر الصحي من 10 إلى 3 أيام

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أشخاص يرتدون أقنعة واقية، وسط تفشي مرض فيروس كورونا، يشقون طريقهم في منطقة التسوق في طوكيو، اليابان، 9 سبتمبر/ أيلول 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء أن الحكومة اليابانية تعتزم تقصير فترات الحجر الصحي الخاصة بفيرو س كورونا للمسافرين من رجال الأعمال القادمين من 10 أيام إلى 3 أيام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن التخفيف قد يبدأ يوم الاثنين المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لزيادة عدد الوافدين عبر الحدود يوميًا من 3500 شخص إلى 5000 في وقت لاحق من هذا الشهر.

تتطلب اليابان حاليًا حجرًا صحيًا لمدة 10 أيام للمسافرين، بغض النظر عن حالة التطعيم. تم اختصار ذلك الوقت من 14 يومًا في الشهر الماضي.

ضغطت مجموعات الأعمال المحلية والأجنبية في اليابان على الحكومة لتخفيف القيود على الحدود لتكون أكثر انسجامًا مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. تسمح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدخول المسافرين من معظم البلدان طالما لديهم دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا.