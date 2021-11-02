اليابان تخفف القيود الحدودية الخاصة بفيروس كورونا

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سيدتان ترتديان كيمونو وأقنعة واقية في معبد في منطقة أساكوسا، في طوكيو، اليابان، 13 أكتوبر/ تشرين الأول ، 2020. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - أكدت اليابان يوم الثلاثاء خططا للتخفيف التدريجي للقيود الحدودية الخاصة بفيروس كورونا،لكنها لم تصل إلى دعوات جماعات الضغط التجارية لفتح البلاد بما يتماشى مع شركائها التجاريين الرئيسيين.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين إن الحكومة قررت مراجعة ضوابط الحدود على مراحل، ردا على تقارير إعلامية بأن الحجر الصحي للمسافرين من رجال الأعمال سيتم تقصيره من 10 إلى 3 أيام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن التسهيلات قد تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، في حين سيتم زيادة الوافدين عبر الحدود يوميًا من 3500 شخص إلى 5000 في وقت لاحق من هذا الشهر.

قامت مجموعات الأعمال المحلية والأجنبية في اليابان بالضغط على الحكومة لتخفيف القيود على الحدود لتتماشى مع شروط البلدان الأخرى. تسمح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدخول المسافرين من معظم البلدان طالما لديهم دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

قال مايكل مورتشيك، رئيس مجلس الأعمال الأوروبي في اليابان، إنه في حين أن الحجر الصحي الأقصر سيكون موضع ترحيب، إلا أنه لن يفيد إلا المسافرين من رجال الأعمال والمواطنين اليابانيين. المشكلة الأكبر هي الخاصة بالتأشيرات طويلة الأجل.

وقال ”عدم القدرة على جلب موظفين أساسيين إلى اليابان هو حاليا القضية الأولى للصناعة الأوروبية“.

اختصرت اليابان فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى 10 أيام من 14 الشهر الماضي عندما رفعت حالة الطوارئ في معظم أنحاء البلاد.

انخفضت حالات كورونا بشكل كبير في اليابان حيث تجاوز معدل التطعيم في البلاد 70 ٪ من السكان. وانخفضت الإصابات الجديدة في طوكيو إلى 9 يوم الاثنين، انخفاضًا من أكثر من 5000 في اليوم خلال موجة في أغسطس/ آب مدفوعة بمتحورة دلتا شديدة العدوى.

قالت هاروكا ساكاموتو، وهي طبيبة وباحثة في جامعة كيو، إن فحوصات اللقاحات واختبارات فيروس كورونا قبل الرحلات الدولية وبعدها يجب أن تكون كافية لاحتواء العدوى الآن بعد انحسار الوباء في اليابان وأماكن أخرى.

وقالت ”لا ينبغي عزل الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح“. ”أوافق بشدة على أن الضوابط الصارمة على الحدود الجارية حاليًا في اليابان تسبب تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على رجال الأعمال في اليابان والطلاب الدوليين“.

في أماكن أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خففت تايلاند وأستراليا يوم الاثنين من قيود الحدود الدولية بشكل كبير لأول مرة منذ 18 شهرًا.