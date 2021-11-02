نادال يخطط للعودة في بطولة أبوظبي الاستعراضية للتنس

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(رويترز) - قال رفائيل نادال المصنف الخامس عالميا إنه يتطلع إلى العودة من الإصابة بالمشاركة في بطولة استعراضية للتنس في أبوظبي الشهر المقبل قبل أن يخوض مسابقة أخرى قبل بطولة أستراليا المفتوحة.

وعانى نادال من مشكلات في الظهر في بداية العام الجاري وانسحب من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو، وكانت مشاركته الأخيرة في أغسطس آب في بطولة واشنطن.

وأعلن نادال قبل بطولة أمريكا المفتوحة أنه يعاني من إصابة في قدمه اليسرى وسيغيب حتى نهاية العام، لكنه قال يوم الاثنين إنه ربما يعود للظهور في بطولة أبوظبي خلال الفترة 16-18 ديسمبر كانون الأول.

وقال نادال في حدث لشركة راعية في باريس "خطتي اللعب في أبوظبي في ديسمبر، والمشاركة في بطولة أخرى قبل أستراليا المفتوحة. هذا هدفي ونحن نعمل بجدية على تحقيق ذلك".

وأضاف "لا أعرف بالضبط متى سأعود، لكن يمكن القول إن هدفي هو محاولة العودة في أبوظبي في ديسمبر، وبعد ذلك بكل تأكيد مع بداية الموسم الجديد في يناير".

كما سيعود دومينيك تيم المصنف 12 عالميا، الذي لم يلعب منذ تعرضه لإصابة بالمرفق في بطولة مايوركا المفتوحة في يونيو حزيران، إلى المنافسات في أبوظبي.

وأكد منظمون مشاركة بطل أمريكا المفتوحة 2020 بجانب كاسبر رود ودينيس شابوفالوف وإيما رادوكانو وبطلة الفردي في أولمبياد طوكيو بليندا بنتشيتش في أبوظبي.

وسيحاول نادال الانفراد بالرقم القياسي وحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني.

(إعداد أسامة خيري وأحمد مصطفى للنشرة العربية)

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