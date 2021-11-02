أسهم اليابان تغلق على انخفاض قبيل اجتماع الاتحادي بشأن السياسة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط إحجام من المستثمرين قبيل اجتماع هام لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والذي قد يكشف المزيد من خططه لتقليص إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.43 بالمئة إلى 29520.90 نقطة، وذلك بعد يوم من تحقيقه أكبر مكاسب يومية منذ يونيو حزيران بعد فوز انتخابي قوي للائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 2031.67 نقطة.

من المقرر يعلن الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء، والذي ستكون الأسواق اليابانية مغلقة فيه بمناسبة عطلة رسمية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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