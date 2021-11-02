نيشيكوري ينهي موسمه بسبب إصابة بالظهر

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(رويترز) - أعلن الياباني كي نيشيكوري المصنف الرابع على العالم سابقا في التنس أنه أنهى موسمه بسبب إصابة بالظهر.

وخاض نيشيكوري (31 عاما)، المصنف 49 عالميا الآن، مباراته الأخيرة الشهر الماضي في إنديان ويلز حين خسر في الدور الثاني أمام دان إيفانز.

وخلال الاستعداد لمنافسات إنديان ويلز انسحب نيشيكوري من بطولة سان دييجو قبل ساعات من مباراته الافتتاحية أمام البريطاني آندي موراي.

كما انسحب من بطولتي فيينا وباريس للأساتذة الحالية وقرر عدم اللعب في ستوكهولم الأسبوع المقبل قبل أن يعلن انتهاء موسمه.

وقال عبر تويتر "أصبت في ظهري قبل أسابيع من بطولة سان دييجو واستمرت الآلام المزعجة".

وأضاف "كان عاما طويلا وعدت من إصابة واتطلع لفترة الإعداد للموسم المقبل وسأتدرب بقوة لأقضي عاما رائعا في 2022".

وتضرر نيشيكوري، أول آسيوي يتأهل لنهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة 2014، من الإصابات في السنوات الأخيرة ما أثر على ثبات مستواه.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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