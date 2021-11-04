نينتندو ستنتج 20٪ أقل من وحدات تحكم سويتش بسبب أزمة نقص الرقائق

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شعار نينتيدو معروض في متجر الشركة في طوكيو، اليابان، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي بيزنس اليومية أن شركة نينتندو ستصنع وحدات تحكم ألعاب سويتش بنسبة 20٪ أقل مما كان مخططا له في العام المنتهي في 31 مارس/ آذار بسبب نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى.

وذكرت الصحيفة أن إنتاج المحولات للعام التجاري سيكون حوالي 24 مليون وحدة، دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات.

وقال متحدث باسم نينتندو عندما سئل عن التقرير ”العرض والطلب على أجزاء أشباه الموصلات شحيح ويؤثر على إنتاج سويتش. نحن نقيم التأثير“.

وخططت الشركة في البداية للاستفادة من الأشخاص الذين يقيمون في المنزل بسبب الوباء عن طريق إغراق السوق بوحدات تحكم سويتش، ولكن يتعين عليها الآن تقليص خططها بسبب نقص المكونات.

كان هناك نقص في المعروض من الرقائق الدقيقة منذ أكثر من عام، وهي مشكلة بدأت مع زيادة الطلب على المكونات وتفاقمت بسبب جائحة كورونا، الذي أجبر العمال على البقاء في منازلهم وأثر على المزيد من الرقائق.

ومن المحتمل أن يكون أي شخص يحاول شراء جهاز منزلي جديد أو سيارة أو وحدة تحكم ألعاب أو بطاقة رسومات للكمبيوتر الشخصي قد تأثر بهذا النقص بطريقة أو بأخرى، على الرغم من النقص في الرقائق والانخفاض الكبير في الإنتاج حتى شهر مارس/ آذار، ظل سويتش ناجحًا لشركة نينتيدو.