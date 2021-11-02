الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو لحماية الغابات في العالم

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بروكسل (رويترز) - تعهد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بإنفاق مليار يورو (1.16 مليار دولار) من ميزانيته على مدار السنوات الخمس المقبلة لحماية الغابات في العالم، بما يشمل 250 مليون يورو لدول حوض الكونجو في وسط أفريقيا.

وقالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في جلاسجو باسكتلندا "نحتاج إلى أن نصغي بشكل أفضل إلى السكان الأصليين وإلى المنتجين وإلى المستهلكين وإلى التجار... وأن يصغي كل منا للآخر ونعمل سويا لوقف التصحر."

ومساهمة الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة مالية أكبر بقيمة 12 مليار دولار لحماية واستعادة وتحسين إدارة الغابات في الدول الأكثر فقرا. والمانحون الآخرون هم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة واليابان.

(الدولار= 0.8617 يورو)

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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