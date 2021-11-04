الإمارات تستهدف 25% من سوق الهيدروجين بحلول 2030

أخبار اليابان

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس إن الإمارات تستهدف الاستحواذ على 25 بالمئة من سوق وقود الهيدروجين منخفض الكربون بحلول 2030.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الدولة المنتجة للنفط تنفذ أكثر من سبعة مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين تستهدف بها أسواق التصدير الرئيسية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند، وأسواق أخرى في أوروبا وشرق آسيا.

(تغطية صحفية أحمد إلهامي وليليان وجدي; إعداد يمنى إيهاب للنشرة العربية)

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