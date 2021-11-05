استبعاد ركوب الخيل من الخماسي الحديث بالأولمبياد بدءا من 2028

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(رويترز) - أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يوم الخميس عن استبعاد ركوب الخيل من برنامجه الأولمبي بدءا من ألعاب لوس انجليس 2028 وإجراء مشاورات لاختيار رياضة بديلة مناسبة خلال أسابيع.

وجاء القرار بعد واقعة استبعاد مدربة ألمانيا كيم رايسنر من أولمبياد طوكيو هذا العام بعد أن ضربت حصانا بقبضة يدها بعد رفضه القفز فوق أحد السدود وأثار هذا التصرف انتقادات واسعة.

وذكر الاتحاد في بيان "نعرف أن هذا الخبر سيكون مفاجئا وصادما لكم.

"قرار استبدال ركوب الخيل جاء بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد ودعمه لمجموعة توصيات من لجنة التطوير".

ورحبت مجموعة (بيتا) المدافعة عن حقوق الحيوان بالقرار لكن كاثي جييرمو نائبة رئيس المجموعة طالبت بالتعجيل في تطبيقه في أولمبياد باريس 2024.

وقالت مجموعة (بيتا) في بيان مرسل لرويترز "تسعد المجموعة بسماع أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث اختار أن تكون الرياضة حديثة بالفعل وإنسانية.

"نطالب مجلس الإدارة بتطبيق التغيير في 2024 بدلا من 2028 لأن الخيول تتعرض للجلد والضرب ويمكن أن تعاني في ثلاث سنوات بنفس القدر في سبع سنوات".

وأضافت "لا تختار الخيول المنافسة ولا يجب أن تعاقب بسبب تصرفات البشر".

وتسببت تصرفات رايسنر في استبعادها من منافسات الرجال في طوكيو بينما طالبت جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد منافسات الفروسية من الأولمبياد.

ودخلت منافسات الخماسي الحديث البرنامج الأولمبي منذ 1912 وتتألف من خمس مسابقات هي الرماية والسلاح والسباحة وقفز السدود بالخيول واختراق الضاحية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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