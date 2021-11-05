أسعار النفط تمحو مكاسبها وتهوي بعد تقرير تلفزيوني سعودي عن زيادة الإنتاج

أخبار اليابان





نيويورك (رويترز) - هوت أسعار النفط يوم الخميس، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة المتقلبة بعد تقرير من قناة العربية أفاد بأن إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا قريبا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وجاء تقرير العربية، وهي مملوكة لسعوديين، بعد اتفاق البلاد مع باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على التمسك بالخطة المتفق عليها سابقا بشأن رفع الإنتاج.

وهبط خام برنت 1.45 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 80.54 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، ارتفع برنت إلى 84.49 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 2.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 78.81 دولار للبرميل، نزولا من أعلى مستوى في الجلسة عند 83.42 دولار.

ومنذ إغلاق يوم الثلاثاء، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو خمسة بالمئة وستة بالمئة على الترتيب.

اتفقت أوبك وحلفاؤها في اجتماع يوم الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر كانون الأول، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

ورفضت السعودية بالفعل دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب أوبك+. لكن تقرير تلفزيون العربية قال إن الإنتاج السعودي سيبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس إن مخزونات النفط ستشهد ارتفاعا "هائلا" في نهاية 2021 وأوائل 2022 بسبب تباطؤ الاستهلاك.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html