أستراليا تستدعي لاعبين محليين لمواجهة السعودية بتصفيات كأس العالم

أخبار اليابان





من إيان رينسوم

ملبورن (رويترز) - استدعى جراهام أرنولد مدرب أستراليا الجناح المخضرم ماثيو ليكي ضمن أربعة لاعبين محليين لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل في أول مباراة يخوضها المنتخب في بلاده في أكثر من عامين.

وجاء انضمام ليكي والمهاجمين جيمي مكلارين وأندرو نبوت إلى جانب رايان جرانت مدافع سيدني إف.سي في تشكيلة مكونة من 24 لاعبا لخوض المباراة يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

وقال أرنولد في إفادة صحفية يوم الجمعة إن توم روجيتش وآرون موي وآدم تاجرت لن ينضموا إلى التشكيلة "بسبب الإصابة أو الحجر الصحي".

وكان جياني ستنسنس المحترف في صفوف فايكينج النرويجي هو الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة.

وهناك غمو ض يحيط بموقف المهاجم مارتن بويل لاعب هايبرنيان الاسكتلندي بسبب أمور تتعلق بكورونا في مكان إقامته في بريطانيا لكن المدرب أرنولد أكد يوم الجمعة أنه يثق في انضمامه للفريق قبل المباراة.

وعن المواجهة المقبلة قال أرنولد "المنتخب السعودي يدخل المباراة بعد مسيرة جيدة لكنه حصل على مزية خوض سبع من ثماني مباريات على أرضه وفي الشرق الأوسط. ونحن لعبنا 11 من 12 مباراة خارج أرضنا".

وأضاف المدرب "لا يمكنني الانتظار حتى مساء الخميس".

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ انتصارها 5-صفر على نيبال في أكتوبر تشرين الأول 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم خوض 11 من 12 مباراة في التصفيات خارج أستراليا يعد المنتخب في موقف قوي للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اليابان أوقفت انتصارات أستراليا عند 11 مباراة متتالية عندما تغلبت عليها 2-1 الشهر الماضي ورغم ذلك تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات التي ستقام في قطر.

وبعد ذلك ستلعب أستراليا ضد الصين في الشارقة بدولة الإمارات في 16 نوفمبر.

(إعداد شادي أمير وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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