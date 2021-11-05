نينتندو تعاني بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

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شعار نينتيدو معروض في متجر الشركة في طوكيو، اليابان، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة نينتندو اليابانية المحدودة يوم الجمعة إن النقص العالمي في الرقائق الذي أجبر الشركة على تقليص توقعات مبيعات جهاز سويتش أثر أيضا على عملية تطوير الأجهزة.

وقال كو شيوتا، المدير التنفيذي لشركة نينتندو، الذي يرأس فريق التطوير في إفادة للمحللين: ”إن وضع أشباه الموصلات له بعض التأثير على تطوير الأجهزة“.

وأضاف: ”نحن نتطلع إلى استبدال المكونات وتعديل التصميمات لمحاولة تقليل التأثير“.

وتأتي التعليقات بعد يوم من إعلان رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا أنه لا توجد علامة على تراجع النقص في الرقائق حيث خفضت نينتندو توقعاتها لمبيعات سويتش للعام بأكمله.

تعتمد الشركة التي يقع مقرها في كيوتو بشكل كبير على أعمال وحدة التحكم الخاصة بها في وقت يقوم فيه منافسون أقوياء مثل مايكروسوفت بتوسيع خدمات الاشتراك والألعاب السحابية.

رفضت نينتندو يوم الجمعة التعليق على خطط أجهزة الجيل القادم لكنها أشارت إلى ”نظام ألعاب متكامل برمجيات الأجهزة التالية“ في شرائح الشركة.