أسهم اليابان تغلق منخفضة وقطاع التكنولوجيا يصعد

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - انخفضت الأسهم اليابانية يوم الجمعة متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكي 0.61 بالمئة ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأمريكية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 بالمئة إلى 2041.42 نقطة.

وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49 بالمئة في حين ارتفع توبكس 2.01 بالمئة. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.36 بالمئة بعدما حذرت الشركة المصنعة للسيارات من أن نقص أشباه الموصلات في أنحاء العالم لا يزال يهدد خططها السنوية للإنتاج.

وتراجع سهم دايكن إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.64 بالمئة في حين نزل سهم تيرومو للأجهزة الطبية 5.42 بالمئة، وكانا في صدارة الخسائر على المؤشر نيكي بعدما جاءت توقعاتهما أقل من توافق السوق.

وانخفض سهم سوفت بنك المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة 4.84 بالمئة بعد انخفاض صافي ربحها نصف السنوي 2.5 بالمئة بفعل خفض رسوم الهواتف.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا وزاد سهم كونامي هولدنجز المصنعة للألعاب 4.45 بالمئة في حين ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.08 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)









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