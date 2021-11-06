فورمولا 1 تمدد عقد جائزة الصين الكبرى حتى 2025

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت أنها مددت عقد جائزة الصين الكبرى حتى عام 2025 بينما يغيب السباق عن برنامج البطولة للعام الثالث على التوالي في 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وأقيم السباق لأول مرة في 2004 بينما يعتبر كثيرون الصين سوقا واعدة على مستوى هذه الرياضة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة في بيان "هذه أخبار عظيمة لجميع مشجعينا في الصين ونحن سعداء للغاية بالإعلان عن هذا الاتفاق الذي يضمن استمرار السباق في الصين حتى 2025."

وأضاف دومينيكالي "شراكتنا مع المروجين جوس سبورتس رائعة ونتطلع لاستمرار هذه العلاقة على المدى الطويل.

"وسيعود سباق الصين إلى برنامج البطولة حالما تسمح الأوضاع بذلك ونحن نتطلع إلى العودة إلى جمهورنا في أقرب وقت ممكن".

وخلال الموسمين الأخيرين ألغيت سباقات أخرى في آسيا في أستراليا واليابان وسنغافورة بسبب الفيروس سريع العدوى والانتشار لكن من المقرر عودتها من جديد في الموسم المقبل الذي سيتضمن 23 سباقا وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وسينطلق الموسم المقبل الذي ستطبق خلاله تغييرات كبيرة في القواعد في حلبة الصخير البحرينية في 20 مارس آذار 2022.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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