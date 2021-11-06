خلافات بين الرياضيين والاتحاد الدولي للخماسي الحديث

أخبار اليابان

(رويترز) - قال موقع إنسايد ذا جيمس الرياضي إن أكثر من 650 رياضيا طالبوا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بالاستقالة بعد قرار الاتحاد باستبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي.

وقرر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الخميس الماضي استبعاد منافسة ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس 2028.

وجاء القرار الاستبعاد بعد واقعة استبعاد مدربة ألمانيا كيم رايسنر من أولمبياد طوكيو هذا العام بعد أن ضربت حصانا بقبضة يدها بسبب رفضه قفز أحد السدود وأثار هذا التصرف انتقادات واسعة النطاق.

وقال الموقع الرياضي يوم الجمعة إن الموقعين على خطاب المطالبة بالاستقالة، ومنهم رياضيون حاليون وسابقون، قالوا إن مجلس إدارة الاتحاد "قوض تاريخ الخماسي الحديث الممتد على مدار 109 أعوام" باتخاذه قرار الاستبعاد دون التشاور مع الرياضيين والاتحادات الأعضاء.

ولم يرد الاتحاد الدولي على الفور على طلب بالتعليق يوم السبت.

وجاء في الخطاب أيضا "كرياضيين ننتمي إلى الخماسي الحديث في الماضي والحاضر شعرنا بالصدمة جراء قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي القاضي باستبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي.

"ونعلن بصفة جماعية قرارا بحجب الثقة عن الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة".

ودخلت منافسات الخماسي الحديث البرنامج الأولمبي منذ 1912 وتتألف من خمس مسابقات هي الرماية والسلاح والسباحة وقفز السدود بالخيول واختراق الضاحية.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html