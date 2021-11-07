شركة عقاقير: ألزهايمر ربما يؤثر على 150 مليون أسرة بحلول 2050

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فرانكفورت (رويترز) - قال أندريا فايفر الرئيس التنفيذي لشركة إيه.سي إميون، التي تطور دواء لعلاج مرض ألزهايمر، إنه من المتوقع أن يزيد عدد الأسر التي ستتأثر بالمرض إلى ثلاثة أمثال تقريبا بحلول عام 2050، أي ما يصل إلى 150 مليونا.

حصلت الشركة في الآونة الأخيرة على استثمار بعدة ملايين من الداعمين الرئيسيين لشركة بيونتيك الألمانية، التي تنتج لقاحا مضادا لكوفيد-19، في إطار سعيها للتوصل إلى لقاح محتمل لمرض باركنسون.

وخلال مقابلة مع مجلة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الألمانية، نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد، وصف فايفر مرض ألزهايمر، وهو مرض غير قابل للشفاء ولا يُعرف أصله، بأنه ”جائحة تتفشي ببطء في أنحاء العالم“، مضيفا أنه يؤثر حاليا على 55 مليون أسرة.

وتعمل إيه.سي إميون على عدة مركبات لعلاج مرضي ألزهايمر وباركنسون، ومنها لقاحات.

ولم تطلق الشركة بعد أي دواء.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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