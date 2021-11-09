اليابان تعتزم دعم الإنتاج المحلي للرقائق الإلكترونية

أخبار اليابان



صورة متحكم دقيق لشركة تصنيع الرقائق اليابانية رينيساس في مقر الشركة في طوكيو في 28 مايو/ أيار 2012. رويترز / يوريكو ناكاو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الاثنين أن اليابان ستضع خطة لدعم بناء مصانع رقائق محلية مع مصنع جديد تخطط له شركة TSMC التايوانية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستخصص عدة مئات مليارات في إطار الميزانية التكميلية لهذا العام لإنشاء مجموعة من الأموال في NEDO، وهي هيئة تديرها الدولة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة والتكنولوجيا الصناعية.

وقالت نيكي دون ذكر مصادر إن الشركات ستكون مؤهلة للحصول على الدعم بشرط زيادة إنتاج الرقائق في أوقات نقص المعروض.

تعهد رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بوضع الأمن الاقتصادي ضمن أولويات سياسته، بما في ذلك تعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات.

وقالت نيكي إنه من المرجح أن تدعم الحكومة ما يصل إلى نصف استثمارات TSMC المقدرة بتريليون ين (8.82 مليار دولار) لبناء مصنع للرقائق في كوماموتو بجنوب اليابان.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن ينتج المصنع الواقع في كوماموتو، جنوب اليابان، أشباه موصلات للسيارات، وأجهزة استشعار صور الكاميرا وغيرها من المنتجات التي تضررت من نقص رقائق عالمي، ومن المرجح أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2024.

وقالت نيكي إن الحكومة ستقدم تشريعا إلى جلسة برلمانية استثنائية من المرجح أن تعقد في ديسمبر/ كانون الأول.

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