أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع تضرر قطاع الإنشاءات بنتائج الشركات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الإنشاءات بسبب نتائج ضعيفة لبعض الشركات في حين خسرت أسهم شركات الأدوية مكاسبها بعد أن أثبت عقار شركة فايزر لعلاج كوفيد-19 فاعلية واعدة خلال تجارب.

وهبط المؤشر نيكي الياباني 0.35 بالمئة إلى 29507.05 نقطة متراجعا عن أعلى مستوياته خلال شهر المسجل يوم الخميس على الرغم من إغلاق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.30 بالمئة إلى 2035.22 نقطة.

ونزل سهم أوباياشي كورب للإنشاءات 9.2 بالمئة بعد أن تراجعت نتائجها متأثرة جزئيا بارتفاع التكاليف في حين تراجع سهم شركة شيميزو كورب المنافسة 7.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال.

نتيجة لذلك تراجع قطاع الإنشاءات 1.9 بالمئة.

وخسرت شيونوجي للأدوية 5.7 بالمئة وتشوجاي 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت فايزر المنافسة إن عقارها التجريبي قلل بنسبة 89 بالمئة فرص دخول المستشفيات والوفاة لمرضى كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطيران ومشغلي القطارات بعد أنباء فايزر التي دعمت آمال الانتعاش الاقتصادي في الداخل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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