سوفت بنك تتكبد خسائر بعد انخفاض تقييم صندوق رؤية

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طوكيو (رويترز) - أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية يوم الاثنين تكبدها خسائر فصلية بسبب خسارة صندوقها رؤية عشرة مليارات دولار نتيجة تراجع تقييمه وحملة تنظيمية صينية على شركات التكنولوجيا.

وفي حين يصف ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك المجموعة بأنها إوزة تبيض بيضا من ذهب، مشيرا لحصصها في شركات ناشئة تدخل السوق، تراجعت عمليات الطرح العام الأولي وهبطت أسهم العديد من هذه الشركات خلال هذا الربع من العام.

وسجلت المجموعة خسائر صافية بلغت 397 مليار ين (3.5 مليار دولار) بالمقارنة مع أرباح قدرها 628 مليار ين قبل عام. وبلغ إجمالي الخسائر الاستثمارية لصندوق رؤية 1.167 تريليون ين.

وأغلق سهم سوفت بنك، الذي فقد نحو ربع قيمته هذا العام، على انخفاض 0.77 بالمئة عند 6161 ينا قبيل إعلان النتائج يوم الاثنين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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