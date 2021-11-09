توشيبا تدرس تقسيم نفسها إلى ثلاث شركات لتحسين أدائها

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم توشيبا يوم الاثنين إن المجموعة اليابانية تدرس تقسيم نفسها إلى ثلاث شركات تركز على البنية التحتية والأجهزة وأشباه الموصلات كأحد الخيارات لتحسين أدائها.

وقال المتحدث إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، مضيفا أن توشيبا ستصدر إعلانا في حال اتخذت أي قرار يتطلب الإفصاح.

وقالت توشيبا في بيان إنها تعكف على صوغ خطتها القادمة للأجل المتوسط لتعزيز قيمة المجموعة وإن التقسيم هو خيار استراتيجي محتمل.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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