حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.28 مليون والوفيات 5 ملايين و307272

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.28 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و307272.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 757414 46555698

الهند 461057 34366987

البرازيل 609447 21880439

المملكة المتحدة 141862 9333891

روسيا 502565 8834495

تركيا 72279 8258254

فرنسا 117910 7217484

إيران 127439 5996155

الأرجنتين 116104 5296781

إسبانيا 87558 5032056

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23372 2064011

39 ‬‬‬‬- المغرب 14721 947541

43 - الأردن 11145 878366

48 - الإمارات 2140 740432

49 ‬- تونس 25281 713298

50 - لبنان 8551 646869

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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