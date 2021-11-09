صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 300-350 مليار دولار خلال 3 سنوات

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القاهرة (رويترز) - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع ارتفاع احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لتلفزيون الشرق إن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، "ستسفيد من الارتفاع الكبير لأسعار النفط".

وزادت أسعار الخام نحو 60 بالمئة منذ بداية العام إذ يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس كورونا.

(تغطية صحفية معتز محمد)

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