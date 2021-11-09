أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع صعود الين

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية عن مكاسب حققتها في منتصف الجلسة، لتغلق على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الين وبعض نتائج الأعمال المخيبة للآمال، غير أن أداء فائقا لأسهم التكنولوجيا بقيادة سهم مجموعة سوفت بنك حد من الخسائر.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.75 بالمئة إلى 29285.46 نقطة بعد ارتفاعه 0.82 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة إلى 2018.77 نقطة.

تألق العديد من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بقيادة سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة، والذي ربح 10.50 بالمئة ليكون أكبر الرابحين على نيكي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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