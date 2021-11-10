سوني تستثمر 500 مليون دولار في مشروع مصنع الرقائق الياباني الجديد لشركة TSMC

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت مجموعة سوني يوم الثلاثاء إنها ستستثمر نحو 500 مليون دولار في مشروع مشترك مع شركة تايوانية لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) التي ستبني مصنعا للرقائق بتكلفة 7 مليارات دولار في اليابان.

وقالت الشركتان في بيان صحفي إن بناء المصنع، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي إنه سيوفر أشباه الموصلات لأعمال مستشعرات الصور لشركة سوني، سيبدأ في عام 2022، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2024.

يمثل القرار نجاحًا لمسؤولي وزارة الصناعة اليابانية، الذين يريدون شركة TSMC لتصنيع الرقائق رقم 1 في العالم لبناء مصانع لتزويد الرقائق لصانعي الأجهزة الإلكترونية وشركات السيارات في اليابان حيث تهدد الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بتعطيل سلاسل التوريد والطلب للمكون الرئيسي ينمو.

وقالت سوني و TSMC: ”من المتوقع أن يخلق المصنع حوالي 1500 وظيفة احترافية عالية التقنية وأن تبلغ طاقته الإنتاجية الشهرية 45000 رقاقة بقياس 12 بوصة“.

وقالوا إن المصنع سينتج رقائق 22 نانومتر و 28 نانومتر لتلبية الطلب العالمي القوي على تقنيات الرقائق المتخصصة.

وأضافوا أن المشروع يحظى ”بدعم قوي من الحكومة اليابانية“ ، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما إذا كان ذلك يشمل الدعم المالي.

أصبحت شركة Tech powerhouse Taiwan ، موطن صانعي الرقائق مثل TSMC، في صدارة الجهود المبذولة لحل النقص في الرقائق التي أغلقت بسببه بعض خطوط إنتاج السيارات وأثرت على صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.

TSMC مورد رئيسي لشركة أبل، تنتج بعض أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم.

وقد تعهدت الشركة بإنفاق 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع سعة الرقائق وتقوم ببناء مصنع لتصنيع الرقائق بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا الأمريكية.



شعار شركة سوني/ رويترز.