مصادر: بيانات معهد البترول تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي

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(رويترز) - قالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وتراجعت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 3.3 مليون برميل.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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