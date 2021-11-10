البرازيلية فورميجا تعتزل اللعب الدولي

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(رويترز) - قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن فورميجا، وهي اللاعبة الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع المنتخب الوطني، ستعتزل اللعب الدولي في وقت لاحق من الشهر الماضي، لتضع بذلك حدا إلى مسيرة تضمنت المشاركة في كل من كأس العالم والألعاب الأولمبية سبع مرات.

وخاضت فورميجا 233 مباراة مع البرازيل وستكون مباراتها الأخيرة وديا ضد الهند يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني في ماناوس.

وبعد أن شاركت لأول مرة مع المنتخب البرازيلي وعمرها 17 عاما في كأس العالم 1995، لعبت فورميجا في كل دورة أولمبية منذ دخول كرة القدم النسائية البرنامج الأولمبي في ألعاب أتلانتا 1996.

وكتبت لاعبة الوسط البالغ عمرها 43 عاما اسمها في كتب التاريخ باعتبارها أول سيدة تشارك في سبع دورات أولمبية في طوكيو في يوليو تموز الماضي.

وكانت فورميجا ضمن تشكيلة البرازيل التي خسرت أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2007. وحصلت على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا 2004 ومرة أخرى في بكين 2008.

وشاركت فورميجا لآخر مرة في كأس العالم عام 2019 حيث خسرت البرازيل أمام فرنسا صاحبة الضيافة في دور الستة عشر.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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