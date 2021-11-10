الدالاي لاما يقول إنه يفضل البقاء في الهند نظرا لحساسية العلاقات بين تايوان والصين

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال الدالاي لاما الزعيم الروحي للتبت يوم الأربعاء عندما سُئل في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عن إمكانية قيامه بزيارة لتايوان، إنه يفضل البقاء في الهند نظرا لأن العلاقات بين تايوان وبر الصين الرئيسي "في غاية الحساسية".

وأضاف أنه ليست لديه أي خطط للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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