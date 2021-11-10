أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل تراجع أرباح بعض الشركات جراء زيادة التكاليف

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض مع تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام بالسلب على أرباح بعض الشركات وإضعافه الشهية للمخاطرة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.61 بالمئة إلى 29106.78 نقطة، موسعا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق 0.54 بالمئة إلى 2007.96 نقطة.

وهوى سهم سوميتومو رابر 13.1 في المئة وإليكوم للإلكترونيات 10.6 في المئة، مع خفض كلا الشركتين توقعاتهما للأرباح بفعل زيادة التكاليف.

وتراجع كذلك سهم كيرين هولدينجز للمشروبات 6.23 في المئة بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال، والتي تأثرت بقيود فيروس كورونا على التنقل.

غير أن محللين قالوا إن صورة الأرباح الكاملة ليست قاتمة.

فقد قفز سهم نيسان موتور 7.51 في المئة بعدما رفعت شركة تصنيع السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله 20 في المئة مع تلقي هوامش الأرباح دفعة من الطرز الجديدة وتراجع العروض التحفيزية بسبب شح إمدادات المركبات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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