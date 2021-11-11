الدولار يرتفع بعد صعود أكبر من المتوقع للتضخم بالولايات المتحدة

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لندن (رويترز) - ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد تراجعه في الأيام الثلاثة الماضية، عقب ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 1990 فيما عزز المخاوف من أن يستمر التضخم لفترة أطول مما يتوقعه مجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 6.2 بالمئة في 12 شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع متوسط توقعات المحللين بزيادة 5.8 بالمئة.

وأكد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي اعتقاده بأن التضخم المرتفع حاليا مؤقت، لكن يخشى العديد من المستثمرين أن يؤدي التهوين من ارتفاع الأسعار إلى خطأ مكلف في السياسات.

وبحلول الساعة 1357 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.34 بالمئة إلى 94.292 نقطة بعدما وصل إلى 94.440 نقطة عقب صدور البيانات مباشرة.

وأمام الين الياباني، صعد الدولار من أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر تشرين الأول ليجري تداوله مرتفعا 0.51 بالمئة إلى 113.460 ين.

وهبط اليورو 0.36 بالمئة إلى 1.1555 دولار.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني 0.41 بالمئة إلى 1.3505 دولار.

وقفز سعر عملة بتكوين المشفرة بعد صدور بيانات التضخم، وزادت 1.7 بالمئة إلى 68150 دولارا، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 68564.40 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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