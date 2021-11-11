اليابان تشتري 1.6 مليون جرعة من حبوب ميرك المضادة لفيروس كورونا

أخبار اليابان



حبة علاج تجريبية لفيروس كورونا مولنوبيرافير يتم تطويرها بواسطة شركة ميرك وشريكتها ريدجباك بيوثيرابيوتكس، في هذه الصورة المنشورة غير المؤرخة التي أصدرتها شركة ميرك وحصلت عليها رويترز في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ميرك / رويترز.

(رويترز) - قالت شركة ميرك وشريكتها ريدجباك بيوثيرابيوتكس يوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية ستدفع نحو 1.2 مليار دولار مقابل 1.6 مليون جرعة من حبوب مولنوبيرافير المضادة لفيروس كورونا.

سارعت الدول إلى توقيع صفقات لشراء مولنوبيرافير، حيث أظهرت البيانات الشهر الماضي أنه عند إعطائه في وقت مبكر من المرض ، يمكن أن يقلل الدواء من فرص الوفاة أو دخول المستشفى إلى النصف بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض خطيرة لفيروس كورونا.

تتوقع شركة ميرك إجراء 10 ملايين دورة علاجية بحلول نهاية عام 2021، مع إنتاج 20 مليون جرعة على الأقل في عام 2022.

إذا حصلت الشركة على إذن، فسيكون مولنوبيرافير أول دواء فموي مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستشتري مولنوبيرافير بقيمة مليار دولار أخرى.