الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد ارتفاع التضخم الأمريكي

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(رويترز) - ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الأربعاء، ليقود موجة صعود للمعادن النفيسة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول فيما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة ليسجل 1843.31دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1845 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 15 من يونيو حزيران عند 1868.2 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة عند التسوية إلى 1848.3 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.05 دولار، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2028.44 دولار.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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