تقرير: العالم يواجه خطر تفشي الحصبة بسبب تعطل تطعيم الرضع أثناء جائحة كورونا

أخبار اليابان





(رويترز) - حذرت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من تزايد احتمالات تفشي مرض الحصبة بسبب عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.

وأظهر تقرير مشترك للمنظمة والمراكز يوم الأربعاء أن حالات الحصبة المسجلة انخفضت بأكثر من 80 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2019 لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به.

ويهدد عدم تطعيم نحو ثلاثة ملايين طفل في 2020 أكثر من العام السابق عليه، وهو أكبر زيادة خلال 20 عاما، الجهود العالمية للقضاء على المرض الفيروسي شديد العدوى.

وقال كيفن كين، رئيس إدارة التطعيمات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ”الأعداد الكبيرة من الأطفال غير المطعمين وتفشي الحصبة واكتشاف المرض وجهود التشخيص التي تم تحويلها لدعم التصدي لكوفيد-19، كلها عوامل تزيد احتمالات حدوث وفيات مرتبطة بالحصبة ومضاعفات خطيرة في الأطفال“.

والحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، فانتشارها أكثر من كوفيد-19 وإيبولا والسل والأنفلونزا. ويمكن أن تكون خطيرة جدا بالنسبة للرضع والأطفال الصغار حيث أن الالتهاب الرئوي من بين مضاعفاتها المحتملة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html