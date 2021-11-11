حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 251.26 مليون والوفيات 5 ملايين و323009
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و323009.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 760184 46755682
الهند 461849 34388579
البرازيل 609756 21897025
المملكة المتحدة 142338 9406001
روسيا 505015 8911713
تركيا 72475 8286916
فرنسا 118023 7232157
إيران 127686 6012408
الأرجنتين 116165 5299418
إسبانيا 87617 5038517
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23415 2066042
40 - المغرب 14729 947761
44 - الأردن 11156 880943
48 - الإمارات 2142 740572
49 - تونس 25294 713523
50 - لبنان 8556 647778
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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