حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 251.26 مليون والوفيات 5 ملايين و323009

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.26 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و323009.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 760184 46755682

الهند 461849 34388579

البرازيل 609756 21897025

المملكة المتحدة 142338 9406001

روسيا 505015 8911713

تركيا 72475 8286916

فرنسا 118023 7232157

إيران 127686 6012408

الأرجنتين 116165 5299418

إسبانيا 87617 5038517

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23415 2066042

40 ‬‬‬‬- المغرب 14729 947761

44 - الأردن 11156 880943

48 - الإمارات 2142 740572

49 ‬- تونس 25294 713523

50 - لبنان 8556 647778

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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