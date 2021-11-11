سوني تخفض من توقعات انتاج بلايستيشن 5 بسبب مشاكل لوجستية

أخبار اليابان

(رويترز) - خفضت شركة سوني توقعاتها لإنتاج بلايستيشن 5 للسنة المالية الحالية بسبب قيود المكونات والمشاكل اللوجستية، حسبما أفادت بلومبرغ يوم الأربعاء.

وأضاف التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على عمليات الشركة أن الشركة خفضت عدد وحدات بلايستيشن 5 المجمعة للسنة المالية إلى حوالي 15 مليونًا، من هدفها السابق البالغ 16 مليون وحدة.

يأتي هذا التطور وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات الذي يؤثر على الشركات بما في ذلك سوني. ولم ترد سوني على الفور على طلب رويترز للتعليق.

في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت المجموعة - التي تغطي مجالات مثل الترفيه وأجهزة الاستشعار والخدمات المالية - إنها في طريقها لبيع 14.8 مليون وحدة تحكم بلايستيشن 5 هذا العام المالي، وهو هدف يأخذ في الاعتبار النقص العالمي في المعروض.

تضررت أرباح شركات الألعاب في العام الماضي بسبب بقاء الناس في المنزل خلال جائحة كورونا. قال المدير المالي لشركة سوني، هيروكي توتوكي، إنه منذ ذلك الحين، استقرت أرقام مستخدمي بلايستيشن، مع اقتراب الشركة من موسم التسوق في نهاية العام.

بشكل منفصل، تشاركيوني مع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) لبناء مصنع للرقائق الإلكترونية بقيمة 7 مليارات دولار في اليابان.

وقالت الشركتان في بيان صحفي إن بناء المصنع، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي إنه سيوفر أشباه الموصلات لأعمال مستشعرات الصور من سوني، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2024.



شعار شركة سوني/ رويترز.