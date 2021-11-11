سوبارو تكشف تكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل تم تطويرها بالتعاون مع تويوتا

أخبار اليابان



شعار شركة سوبارو في الدورة الخامسة والأربعين لمعرض طوكيو للسيارات في طوكيو، اليابان، 25 أكتوبر/ تشرين الأول، 2017. تم التقاط الصورة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، 2017. تورو هاناي/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - كشفت شركة سوبارو اليابانية يوم الخميس عن أول سيارة كهربائية بالكامل، سولتيرا، نتيجة مشروع تطوير مشترك لمدة عامين مع شركة تويوتا موتور، أكبر مساهميها.

يأتي إطلاق السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) وسط طلب متسارع على المركبات الكهربائية حيث تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على تشديد اللوائح البيئية لخفض انبعاثات الكربون. أعلنت تويوتا الشهر الماضي عن نسختها من السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، وهي bZ4X.

يشكل التحول التكنولوجي بعيدًا عن محركات الاحتراق الداخلي تحديًا لشركات صناعة السيارات الأصغر، مثل سوبارو، التي هي أقل قدرة على تمويل التطوير المكلف للسيارات الكهربائية. في الوقت نفسه، إنها فرصة لشركات صناعة السيارات من الدرجة الأولى، مثل تويوتا، لجذب المنافسين الأصغر إلى مكان أقرب.

تخطط شركة تويوتا، وهي شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية الهجينة ولكنها وصلت مؤخرًا إلى سوق السيارات الكهربائية الكاملة، للحصول على مجموعة من 15 طرازًا من طراز BEV بحلول عام 2025. كما أنها تنفق 13.5 مليار دولار على مدار العقد المقبل لتوسيع قدرة إنتاج بطاريات السيارات.

مبيعات سيارات سوبارو أقل من عُشر مبيعات تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج.

وقالت سوبارو في بيان صحفي إن سولتيرا ذات الدفع بالعجلات الأمامية لديها مدى سير يبلغ 530 كيلومترًا (329 ميلًا)، في حين أن إصدار الدفع الرباعي يمكن أن يقود 460 كيلومترًا بشحنة واحدة.

تمتلك تويوتا خُمس سوبارو، ولديها حصة 5٪ في شركة مازدا، التي تخطط لإطلاق 13 سيارة كهربائية بحلول عام 2025، بما في ذلك السيارات الهجينة والسيارات BEV التي ستدمج تكنولوجيا تويوتا.