موديرنا تتقدم بطلب للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية للجرعة المعززة

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لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا تم التقاط الصورة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. دادو روفيك/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) يوم الخميس أن شركة موديرنا تقدمت بطلب للحصول على موافقة من وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء لاستخدام لقاحات كورونا الخاصة بها في اللقاحات المعززة.

تخطط اليابان للبدء في إعطاء اللقاحات المعززة اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، ووافقت بالفعل على استخدام لقاحات فايزر لجولة ثالثة من التطعيمات يوم الخميس.

إذا تمت الموافقة على لقاح موديرنا، فسيصبح ثاني لقاح يتم اعتماده للجرعات المعززة في اليابان.

تم تطعيم حوالي 74٪ من سكان اليابان بشكل كامل اعتبارًا من يوم الخميس وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. تشهد البلاد حاليًا انخفاضًا في عدد الحالات بعد الموجة الخامسة من الوباء التي بلغت ذروتها في أغسطس/ آب.