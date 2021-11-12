اليابان تستعد لمواجهة كورونا خلال فصل الشتاء باستراتيجية جديدة

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طوكيو (رويترز) - حدد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة الخطوط العريضة لخطة عاجلة لزيادة أسرة المستشفيات والموارد الطبية استعدادا لاحتمال عودة ظهور عدوى فيروس كورونا هذا الشتاء.

بعد موجة خامسة قاتلة من الإصابات التي أثرت على النظام الطبي تقريبًا خلال الصيف، تراجعت الإصابات والوفيات بشكل كبير مع زيادة التطعيمات لتشمل أكثر من 70٪ من السكان.

تم رفع حالة الطوارئ التي كانت تغطي معظم أنحاء البلاد الشهر الماضي، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الحالات من المرجح أن تنتعش، كما حدث في اليابان الشتاء الماضي. قبل ذلك، تخطط الحكومة لزيادة سعة أسرة المستشفيات بنحو 30٪، وتعزيز الرعاية المنزلية، وجمع البيانات للتنبؤ بالمستشفيات التي ستتعرض للضغط.

وقال كيشيدا للصحفيين: ”بالتوازي مع تعزيز النظام الطبي، سيتم استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول للإعلان عن عدد أسرة المستشفيات والأوضاع في كل مستشفى“.

قال كيشيدا في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ”الورقة الرابحة“ في حرب الحكومة ضد الوباء كانت شراء علاجات عن طريق الفم يمكن أن تمنع الحاجة إلى العلاج في المستشفى.

ستدفع اليابان حوالي 1.2 مليار دولار لشركة ميرك مقابل 1.6 مليون جرعة من عقار ”مولنوبيرافير“ المضاد لفيروس كورونا وفقًا للشروط المعلنة يوم الأربعاء.

وهذا يمثل حوالي نصف العرض الذي تم تأمينه من قبل الولايات المتحدة ويقارن بإجمالي 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في اليابان منذ بداية الوباء.

وفي الوقت نفسه ، من المقرر أن تبدأ اللقاحات المعززة للقاح من الشهر المقبل، وتدرس الحكومة توسيع التطعيمات للأطفال حتى سن الخامسة.

لقد نجت اليابان من الوباء بشكل أفضل من العديد من البلدان ، مع ما يزيد قليلاً عن 18000 حالة وفاة حتى الآن ودون فرض عمليات إغلاق صارمة.

لكن الحكومة واجهت انتقادات شديدة بسبب موجة الوفيات في المنزل بين المرضى بسبب عجز المستشفيات عن التعامل مع سلسلة الحالات المتسارعة خلال الصيف. استقال رئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي في سبتمبر/ أيلول بسبب طريقة تعامله مع الأزمة.

لتفادي نقص الأسرة، تبنت وزارة الصحة نظامًا يستخدم بيانات العدوى السابقة والحالية للتنبؤ متى وأين ستتعرض الموارد الطبية لضغوط.

قال يوكي فوروز، الأستاذ في جامعة كيوتو الذي طور الأداة التنبؤية: ”الموجة السادسة هي مسألة متى وليس إذا“.

وأضاف ”لأن الوضع الحالي في اليابان هادئ، يبدو أنه من المقبول رفع بعض القيود الآن. ومع ذلك، أشعر بالقلق بشأن ما إذا كان يمكن للناس العودة إلى“ حالة ضبط النفس الطوعي ”مرة أخرى عند الحاجة“.



صورة لمريض داخل وحدة العناية المركزة في مستشفى سيبو، وعليه علامة تشير إلى أنه يشتبه في إصابته بفيروس كورونا ، في يوكوهاما، اليابان، 18 يونيو/ حزيران، 2020. رويترز / كيم كيونغ هون.



رجل ينظر إلى معلومات الوقاية من العدوى في منطقة تسوق شيبويا، أثناء حالة الطوارئ وسط تفشي فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 29 أغسطس/ آب، 2021. رويترز / أندرونيكي كريستودولو.