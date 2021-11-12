حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 251.9 مليون والوفيات 5 ملايين و331860
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 331860.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 762007 46853888
الهند 462189 34401670
البرازيل 610036 21909298
المملكة المتحدة 142533 9448402
روسيا 506252 8952472
تركيا 72875 8339073
فرنسا 118056 7244040
إيران 127809 6019947
الأرجنتين 116184 5300985
إسبانيا 87617 5038517
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23445 2066905
40 - المغرب 14734 947902
44 - الأردن 11183 886042
48 - الإمارات 2142 740647
49 - تونس 25294 713523
50 - لبنان 8566 649696
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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