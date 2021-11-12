حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 251.9 مليون والوفيات 5 ملايين و331860

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.9 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 331860.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 762007 46853888

الهند 462189 34401670

البرازيل 610036 21909298

المملكة المتحدة 142533 9448402

روسيا 506252 8952472

تركيا 72875 8339073

فرنسا 118056 7244040

إيران 127809 6019947

الأرجنتين 116184 5300985

إسبانيا 87617 5038517

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23445 2066905

40 ‬‬‬‬- المغرب 14734 947902

44 - الأردن 11183 886042

48 - الإمارات 2142 740647

49 ‬- تونس 25294 713523

50 - لبنان 8566 649696

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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