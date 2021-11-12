الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة وسط إقبال على الشراء

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة مدعومة بأسهم التكنولوجيا إذ أقبل المستثمرون على الشراء غير أن الارتفاع في بورصة طوكيو جاء دونه في الأسهم العالمية بسبب مخاوف بشأن تأثير زيادة التكاليف على أرباح الشركات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.13 بالمئة مسجلا 29609.97 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31 بالمئة إلى 2040.60 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية "الأسهم اليابانية متأخرة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية ومعدل السعر إلى الأرباح منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم اليابانية".

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب على مؤشر نيكي مقتفية أثر وول ستريت حيث ارتفع مؤشر شركات أشباه الموصلات بعد أسوأ جلسة له منذ أكثر من ستة أسابيع.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب 2.58 بالمئة، مسجلا ارتفاعا بنسبة عشرة بالمئة خلال الأسبوع بينما تقدم سهم طوكيو إليكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق 1.96 بالمئة.

على الجانب الآخر خسرت أسهم سوزوكي موتورز 2.38 بالمئة بعد أن جاء صافي ربح الشركة في ستة أشهر أقل من توقعات السوق.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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