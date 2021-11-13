توشيبا تعتزم الانقسام إلى 3 شركات بعد سلسلة فضائح

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طوكيو (رويترز) - صاغت شركة توشيبا اليابانية خططا يوم الجمعة لتقسيم نفسها إلى ثلاث شركات في محاولة لإرضاء مساهمين نشطين يطالبون بإصلاح جذري للشركة بعد أعوام من الفضائح.

وتعتزم توشيبا، التي تأسست في 1875، دمج وحدتيها للطاقة والبنية التحتية في شركة واحدة، في حين ستدمج وحدتيها للأقراص الصلبة وأشباه الموصلات لتصبحان دعامة شركة جديدة. وستدير شركة ثالثة حصة توشيبا في شركة كيوكسيا هولدنجز المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة وأصولا أخرى.

وضعت الشركة الخطة، التي ستخضع لمراجعة استراتيجية مدتها خمسة أشهر، بعد فضيحة حوكمة مؤسسية تسببت في أضرار بالغة. وذكرت مصادر مطلعة أن الخطة تهدف إلى حث المساهمين النشطين على بيع حصصهم، ضمن أهداف أخرى.

لكن التقسيم يتعارض مع دعوات من بعض المستثمرين النشطين بخصخصة توشيبا، في حين قال بعض المساهمين الكبار إن الخطة قد تواجه صعوبة للموافقة عليها في اجتماع غير اعتيادي للجمعية العمومية في مارس آذار.

وتعتزم توشيبا استكمال خطة الإصلاح بحلول مارس آذار 2024.

وأعلنت الشركة يوم الجمعة أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من العام ارتفعت إلى مثليها إلى نحو 30.4 مليار ين (267 مليون دولار) بعد تعافيها في أعقاب تراجع نتج عن جائحة كورونا.

(الدولار=113.9700 ين)

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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