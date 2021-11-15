خطة انقسام مجموعة توشيبا العالمية مهددة بالفشل

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طوكيو (رويترز) - قالت إيفيسيمو كابيتال مانجمنت، أكبر مستثمر في توشيبا، إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم الخطط التي التي حددتها المجموعة الصناعية اليابانية لتقسيمها إلى ثلاث شركات.

وفي بيان لها، قالت شركة Effissimo ومقرها سنغافورة، والتي تمتلك حصة 9.9٪ في شركة توشيبا إن الشركة لا تدعم خطة الانقسام.

وأضاف البيان أن الصندوق سيقرر موقفه من خلال الاجتماع الاستثنائي لمساهمي توشيبا العام المقبل، وذلك بعد اعتبارات صادقة تستند إلى تحليل المعلومات التي تم الكشف عنها وكذلك من خلال التعامل مع الشركة.

وامتنعت شركة توشيبا عن التعليق على بيان Effissimo، وقالت في بيان عبر الانترنت: نأمل أن نسمع آراء صادقة من المساهمين بعد أن نشرنا شرحا وافيا سعيا وراء فهمهم للخطط

وتنوي الشركة اليابانية التي تأسيسها عام 1875، أن تجعل أقسام الطاقة والبنية التحتية في شركة واحدة، بينما ستشكل محركات الأقراص الثابتة وأشباه موصلات الطاقة العمود الفقري لشركة أخرى، وستكون هناك شركة ثالثة لكروت الذاكرة وأصول أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الفضائح التي تواجه الشركة منذ عام 2015، في محاولة من الإدارة لتلبية رغبة المساهمين الذين يطالبون بإصلاح جذري للمجموعة إلا أن هذه الخطوة لا تعجب العديد من المستثمرين الذين يطالبون بتغيير الإدارة.



مشاة يمرون بجوار شعار شركة توشيبا خارج متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة في طوكيو، 14 سبتمبر/ أيلول 2015. تورو هاناي/ توشيبا