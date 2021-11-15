الاقتصاد الياباني ينكمش بشكل أكبر من المتوقع

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طوكيو (رويترز) - انكمش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وإصابات كوفيد-19 الجديدة على الأعمال وإنفاق المستهلكين مما يثير تحديات لخطط الحكومة الجديدة للنمو.

وعلى الرغم من توقع محللين كثيرين أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكل مخاطر متزايدة على التوقعات المستقبلية.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث ”كان الانكماش أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب قيود سلاسل التوريد والتي أثرت بشدة على الإنتاج والإنفاق الرأسمالي.

”نتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشا هذا الربع لكن وتيرة التعافي ستكون بطيئة لأن الاستهلاك لم يبدأ بداية جيدة حتى بعد تخفيف قيود كوفيد-19 في أواخر سبتمبر“.

وأظهرت بيانات مبدئية للناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.0 في المئة خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بعد زيادة معدلة بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأول مقارنة بمتوسط توقعات السوق لانكماش بنسبة 0.8 في المئة.

ويتناقض الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مع قراءات مبشرة على نحو أكبر من الدول المتقدمة الأخرى مثل الولايات المتحدة التي شهدت نمو اقتصادها بنسبة 2.0 في المئة في الربع الثالث بسبب الطلب القوي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.2 في المئة.

ويعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إعلان حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق يبلغ حجمها ”عشرات التريليونات من الين“ يوم الجمعة لكن بعض الاقتصاديين أبدوا شكوكا في تأثيرها على النمو على المدى القريب.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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