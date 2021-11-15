محافظ بنك اليابان: هبوط الين ليس سلبيا للاقتصاد الياباني

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الاثنين إن الانخفاض في سعر الين في الآونة الأخيرة ليس أمرا سلبيا بشكل خاص لاقتصاد البلاد.

وقال كورودا إنه على الرغم من أن هبوط الين يرفع تكلفة استيراد المواد الخام فإنه يرفع قيمة الصادرات والأرباح التي تجنيها الشركات اليابانية في الخارج.

وأضاف كورودا في مؤتمر صحفي "علينا النظر بشكل شامل في إيجابيات وسلبيات ضعف الين.

"لا أعتقد أن ضعف الين يثبت أنه سلبي بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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